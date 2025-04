Addio a Papa Francesco Roma annulla tutti gli eventi Le parole del sindaco

Papa Francesco. In segno di rispetto e cordoglio il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani. Si ferma quindi anche la tradizionale parata del Natale di Roma, che questa mattina avrebbe dovuto percorrere le vie del centro storico. "Provo un profondo dolore per la scomparsa di Papa Francesco - ha scritto il sindaco, Roberto Gualtieri, con un post su X - Roma, l'Italia e il mondo piangono un uomo straordinario, un pastore umile e coraggioso che ha saputo parlare al cuore di tutti. Papa Francesco ha segnato un'epoca con il suo esempio di semplicità, il suo infaticabile impegno per la pace, la vicinanza e l'amore per gli ultimi, la cura per il creato. Il suo magistero e il suo esempio resteranno vivi per sempre" "Ci stringiamo con affetto alla Chiesa e a tutti coloro che hanno trovato in lui una guida e un punto di riferimento - continua il primo cittadino - Roma, la città che ha amato profondamente e in cui è stato "Vescovo tra la gente", lo ricorderà sempre con immensa gratitudine e con un affetto sincero. Iltempo.it - Addio a Papa Francesco, Roma annulla tutti gli eventi. Le parole del sindaco Leggi su Iltempo.it Campidoglio in lutto per la morte di. In segno di rispetto e cordoglio il Comune ha deciso direglipubblici diCapitale previsti per oggi e domani. Si ferma quindi anche la tradizionale parata del Natale di, che questa mattina avrebbe dovuto percorrere le vie del centro storico. "Provo un profondo dolore per la scomparsa di- ha scritto il, Roberto Gualtieri, con un post su X -, l'Italia e il mondo piangono un uomo straordinario, un pastore umile e coraggioso che ha saputo parlare al cuore diha segnato un'epoca con il suo esempio di semplicità, il suo infaticabile impegno per la pace, la vicinanza e l'amore per gli ultimi, la cura per il creato. Il suo magistero e il suo esempio resteranno vivi per sempre" "Ci stringiamo con affetto alla Chiesa e acoloro che hanno trovato in lui una guida e un punto di riferimento - continua il primo cittadino -, la città che ha amato profondamente e in cui è stato "Vescovo tra la gente", lo ricorderà sempre con immensa gratitudine e con un affetto sincero.

