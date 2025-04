Addio a Papa Francesco Il Pontefice è morto per un ictus e un attacco cardiaco Sabato forse i funerali

Papa Francesco è morto. Sua Eminenza, il Cardinal Farrell, ha annunciato con dolore la morte del Pontefice, in mattinata, con queste parole: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino". Sabato forse i funerali La data dei funerali di Papa Francesco lo deciderà la Congregazione dei cardinali che si riunirà domani mattina. Agi.it - Addio a Papa Francesco. Il Pontefice è morto per un ictus e un attacco cardiaco. Sabato forse i funerali Leggi su Agi.it AGI -. Sua Eminenza, il Cardinal Farrell, ha annunciato con dolore la morte del, in mattinata, con queste parole: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre. Alle ore 7:35 il Vescovo di Roma,, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima diall'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino".La data deidilo deciderà la Congregazione dei cardinali che si riunirà domani mattina.

Altre testate riportano aggiornamenti: Addio Papa Francesco, la promozione dell'Avellino ogni volta che muore un Pontefice; Il testamento di Papa Francesco: Le mie spoglie riposino a Santa Maria Maggiore, nella nuda terra - Chiesa cattolica ucraina: Grati per il suo impegno per la pace; Addio a Papa Francesco, è morto di ictus. 'Offro la mia sofferenza per la pace'; Addio papa Francesco, il mondo è in lutto; L’addio a Papa Francesco. Il testamento: «La mia sofferenza offerta al Signore per la pace e la fratellanza dei popoli.

Papa Francesco, addio al papa dell'altro mondo. Dai funerali al Conclave il mondo guarda a Roma - Addio a Papa Francesco, il papa venuto dall'altra parte del mondo. Il Pontefice è morto questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, ... (iltempo.it)

Addio a Papa Francesco, il pontefice è morto a 88 anni - Il cardinal Farrell: “alle ore 7.35 di questa mattina è tornato alla casa del Padre”. Il cordoglio del mondo politico in Italia e all’estero, rinviate le ... (ilsecoloxix.it)

Papa Francesco è morto, addio al Pontefice riformista: alle 20 constatazione e corpo nella bara - “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del ... (repubblica.it)