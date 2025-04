Addio a Papa Francesco Alle 7 35 Bergoglio è tornato alla casa del padre

Papa Francesco ha cessato di vivere questa mattina Alle 7.35. Lo ha annunciato in conferenza stampa il cardinale camerlengo Kevin Joseph FarrellL'articolo Addio a Papa Francesco: "Alle 7:35 Bergoglio è tornato alla casa del padre" proviene da Il Fatto Quotidiano.

