Quotidiano.net - Addio a Francesco, il Papa argentino che ha rivoluzionato la Chiesa

Leggi su Quotidiano.net

Città del Vaticano, (askanews) - "Per i miei 10 anni di pontificato regalatemi la pace". Parlava cosìin occasione dei dieci anni al Soglio di Pietro, nel 2023. E il suo pontificato è racchiuso tutto in questa parola. Unpacifista, amato dai fedeli e dall'opinione pubblica ma anche capace di creare forti spaccature all'interno dellae della Curia romana. Unrivoluzionario, che ha saputo traghettare launiversale dal difficile pontificato 'tradizionalista' di Benedetto XVI verso un orizzonte più aperto, più progressista, più vicino alla gente. Con tante novità.Il suo messaggio ostinato per la pace in un mondo che sta vivendo "una terza guerra mondiale a pezzi"; l'accoglienza dei migranti, l'abbraccio ai poveri e agli ultimi; la vicinanza ai detenuti. Ed ancora: l'apertura della Curia alle donne (ha nominato suor Raffaella Petrini prima donna a capo del Governatorato, dandole pieni poteri), l'accoglienza agli omosessuali ("chi sono io per giudicare"), il sì alla comunione per i divorziati risposati, dopo un percorso spirituale, il Giubileo Straordinario nel 2015 dedicato alla Misericordia.