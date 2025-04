Lopinionista.it - Acerbo (PRC): “Papa Francesco uomo di pace e giustizia. Lo abbiamo sentito compagno”

MaurizioROMA – “La morte dirappresenta una perdita enorme per l’umanità intera. Anche chi non è credente ha trovato nelle sue parole un riferimento etico e politico.di, ha contrastato con tutte le sue forze la deriva di un mondo dominato dai signori del denaro e della guerra. Negli anni del suo pontificato lofratello edi strada nel ripudio della guerra, del razzismo, del capitalismo neoliberista”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.“Forse solo dall’America Latina della Chiesa dei poveri poteva arrivare un“comunista come il Vangelo” che ha incoraggiato apertamente i movimenti popolari, unecologista che con la Laudato Si’ – scritta con la collaborazione di Leonardo Boff – ha proposto l’ecologia integrale e la difesa dei beni comuni, unantirazzista che ha contrastato il risorgere del suprematismo bianco occidentale e difeso controcorrente la comune appartenenza all’umanità.