A Nicotera cattivi presagi

di Enzo Comerci *La Settimana Santa Nicoterese è stata, quest’anno, particolarmente dolorosa e preoccupante non solo per la Passione di nostro Signore ma anche: per l’inquietante assenza del Caro don Nunzio – Vicario generale del Vescovo – rimpiazzato, con la generosa – provvidenziale – presenza del Vescovo Emerito di San Severo Lucio Renna; per gli accadimenti sanitarie nei confronti di alcuni fedeli; per la difficoltosa accensione del Cero Pasquale – nella messa di mezzanotte del sabato santo. Situazioni e fatti tutti riconducibili alla Chiesa Madre della città Medmea, la cui cattedra è stata istituita tra le prime in assoluto della Chiesa di Cristo. Fatti e situazioni da molti, dopo la sconvolgente morte – questa mattina – del Santo Padre, letti come, in modo particolare la inconsueta, forse mai verificatasi, difficoltà dell’accensione del Cero Pasquale.