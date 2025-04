Oasport.it - Zverev sorpassa Sinner nella classifica ATP Race. E Alcaraz può andare in fuga

Leggi su Oasport.it

Alexanderha vinto il torneo ATP 500 di Monaco, sconfiggendo lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-2, 6-4 sulla terra rossa tedesca. Il padrone di casa si è imposto in maniera brillante al termine di una settimana convincente, durante la quale ha offerto un buon livello di gioco dopo le tante difficoltà dimostrate durante gli ultimi mesi. In seguito alla sconfitta subitafinale degli Australian Open era andato più volte in crisi ed era uscito prematuramente nei vari tornei a cui aveva preso aperto, ma di fronte al proprio pubblico è riuscito ad alzare al cielo il trofeo.Alexanderha così guadagnato 500 punti ed è salito a quota 8.085 punti nel ranking ATP: sarà numero 2 del mondo se lo spagnolo Carlosnon vincerà l’ATP 500 di Barcellona, altrimenti si presenterà al Masters 1000 di Madrid da numero 3 della graduatoria internazionale.