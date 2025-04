Internews24.com - Zazzaroni rivela: «Ecco perché Taremi è stato un flop. E’ tutta una questione di…»

di Redazione, il direttore del Corriere dello Sport ha parlato così delle riserve dell’Inter: le sue dichiarazioniIntervenuto a Deejay Football Club su Radio Deejay, il direttore del Corriere del Sport Ivanha parlato così delle riserve dell’Inter partendo dache quest’anno ha reso al di sotto delle attese. Le sue osservazioni sono iniziate durante un’analisi approfondita delle prestazioni della squadra e dei giocatori che non stanno ricevendo molto tempo di gioco tra Serie A, Champions e Coppa Italia. Inoltre, il giornalista ha evidenziato che una gestione sapiente delle riserve può fare la differenza in momenti cruciali della stagione.LE PAROLE DI IVAN– «ha fatto male quest’anno, sai? Si sente riserva, gioca da riserva, non è abituato a questo.