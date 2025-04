Zappacosta Contro il Milan sarà una partita aperta analizziamo tutti gli aspetti

Zappacosta ha parlato ai microfoni del Corriere di Bergamo in vista dell'attesa sfida di domenica sera Contro il Milan

