WWE Rey Mysterio non ha lottato a WrestleMania 41 per un infortunio all’inguine patito la sera prima

WrestleMania 41 ha subito un’inaspettata scossa prima dell’inizio del programma, in quanto Rey Mysterio si è ufficialmente ritirato dall’incontro previsto contro El Grande Americano e ora sappiamo il perché. Durante il pre-show Countdown to WrestleMania, Mysterio stesso ha dato l’annuncio: “Al momento non ho l’autorizzazione a lottare. Il mio sostituto sarà Rey Fenix!”.L’infortunio la sera primaLo stage di WrestleMania, a questo punto, è stato occupato da un nuovo personaggio. Analizzando le immagini della serata precedente a SmackDown, si è notato come sia stato aiutato ad allontanarsi, quindi tutti hanno subito pensato che si trattasse di un infortunio al ginocchio. In realtà, dopo aver rivisto i filmati, si vede come Rey è stato tirato fuori dal ring da Julius Creed dopo essere atterrato di schiena ed essersi incominciato a toccare l’inguine, prima che l’immagine fosse repentinamente tolta. Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio non ha lottato a WrestleMania 41 per un infortunio all’inguine patito la sera prima Leggi su Zonawrestling.net 41 ha subito un’inaspettata scossadell’inizio del programma, in quanto Reysi è ufficialmente ritirato dall’incontro previsto contro El Grande Americano e ora sappiamo il perché. Durante il pre-show Countdown tostesso ha dato l’annuncio: “Al momento non ho l’autorizzazione a lottare. Il mio sostituto sarà Rey Fenix!”.L’laLo stage di, a questo punto, è stato occupato da un nuovo personaggio. Analizzando le immagini dellata precedente a SmackDown, si è notato come sia stato aiutato ad allontanarsi, quindi tutti hanno subito pensato che si trattasse di unal ginocchio. In realtà, dopo aver rivisto i filmati, si vede come Rey è stato tirato fuori dal ring da Julius Creed dopo essere atterrato di schiena ed essersi incominciato a toccare l’inguine,che l’immagine fosse repentinamente tolta.

