WTA Stoccarda 2025 la prima finalista è la lettone Jelena Ostapenko

prima finalista del Porsche Tennis Grand Prix 2025 è la lettone Jelena Ostapenko, che nel penultimo atto del torneo di categoria WTA 500 in corso a Stoccarda, in Germania, giocato sulla terra battuta indoor, supera la russa Ekaterina Alexandrova con un duplice 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco. Nell’atto conclusivo di domani la lettone affronterà la vincente della sfida tra l’azzurra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka.Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in avvio, con otto dei primi nove punti giocati che vincono vinti dalla giocatrice alla risposta. Nel quinto game arriva il nuovo allungo di Ostapenko, che sfrutta la seconda occasione utile e toglie la battuta all’avversaria a trenta. La lettone questa volta riesce a confermare lo strappo, non prima di aver annullato, però, l’occasione per l’immediato controbreak. Oasport.it - WTA Stoccarda 2025, la prima finalista è la lettone Jelena Ostapenko Leggi su Oasport.it Ladel Porsche Tennis Grand Prixè la, che nel penultimo atto del torneo di categoria WTA 500 in corso a, in Germania, giocato sulla terra battuta indoor, supera la russa Ekaterina Alexandrova con un duplice 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco. Nell’atto conclusivo di domani laaffronterà la vincente della sfida tra l’azzurra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka.Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in avvio, con otto dei primi nove punti giocati che vincono vinti dalla giocatrice alla risposta. Nel quinto game arriva il nuovo allungo di, che sfrutta la seconda occasione utile e toglie la battuta all’avversaria a trenta. Laquesta volta riesce a confermare lo strappo, nondi aver annullato, però, l’occasione per l’immediato controbreak.

Su altri siti se ne discute: Wta Stoccarda, Paolini in semifinale: Gauff ko in due set; Colpaccio Paolini! Batte Gauff e va in semifinale con Sabalenka; Stoccarda su : Paolini stende Gauff, in semifinale sfiderà Sabalenka (live alle 15). Spero che sulla terra cambi tutto; Wta Stoccarda, Paolini ai quarti: perché la gara non si gioca oggi; Svelando il premio in denaro sbalorditivo al Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda 2025!.

WTA Stoccarda 2025, la prima finalista è la lettone Jelena Ostapenko - La prima finalista del Porsche Tennis Grand Prix 2025 è la lettone Jelena Ostapenko, che nel penultimo atto del torneo di categoria WTA 500 in corso a ... (oasport.it)

Wta Stoccarda: Alexandrova ko, Ostapenko è la prima finalista - Jelena Ostapenko è la prima qualificata alla finale del torneo Wta 500 di Stoccarda, in Germania, mentre l'altra finalista uscirà dalla sfida tra l'azzurra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabale ... (msn.com)

Paolini-Sabalenka diretta Wta Stoccarda: segui la semifinale - Dopo il successo sulla statunitense Gauff, l'azzurra sfida la bielorussa numero uno del mondo sulla terra rossa indoor del torneo tedesco: tutti gli aggiornamenti ... (corrieredellosport.it)