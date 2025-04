WEC Ferrari controlla la 6h Imola dopo 3 ore Valentino Rossi leader in LMGT3

Ferrari domina la scena dopo le prime tre ore della 6h Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, autori della pole-position, dettano il passo con la Ferrari n. 51 ufficiale, il tridente precede la 499P privata n. 83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson e la BMW n. 15 di Dries Vanthoor/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello. Valentino Rossi, invece, detta il passo in LMGT3 al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT dopo l’eccellente lavoro iniziale di Ahmad Al Harthy durante le prime due ore.La prima parte della 6h Imola 2025 è stata segnata da un incidente alla ‘Rivazza’ tra la BMW M4 GT3 EVO n. 31 WRT e l’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 #27 Heart of Racing. L’auto britannica è finita contro le barriere dopo una toccata da parte della BMW, la direzione gara ha deciso immediatamente di inserire la Safety Car. Oasport.it - WEC, Ferrari controlla la 6h Imola dopo 3 ore. Valentino Rossi leader in LMGT3 Leggi su Oasport.it domina la scenale prime tre ore della 6h, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, autori della pole-position, dettano il passo con lan. 51 ufficiale, il tridente precede la 499P privata n. 83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson e la BMW n. 15 di Dries Vanthoor/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello., invece, detta il passo inal volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRTl’eccellente lavoro iniziale di Ahmad Al Harthy durante le prime due ore.La prima parte della 6h2025 è stata segnata da un incidente alla ‘Rivazza’ tra la BMW M4 GT3 EVO n. 31 WRT e l’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 #27 Heart of Racing. L’auto britannica è finita contro le barriereuna toccata da parte della BMW, la direzione gara ha deciso immediatamente di inserire la Safety Car.

