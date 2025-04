Visnadi avvisa l’Inter Bologna Evoca fantasmi I nerazzurri hanno qualche problema dopo l’intervallo…

Visnadi, il noto giornalista ha parlato di tutte le insidie che nasconde la trasferta di Bologna oggi per l'Inter: le sue dichiarazioniGianni Visnadi, noto giornalista, è intervenuto nel fondo critico su Il Giornale per anticipare tutte le insidie che nasconde la trasferta di Bologna oggi per l'Inter di Simone Inzaghi.LE PAROLE DI GIANNI Visnadi – «Bologna Evoca fantasmi più che scudetti, l'Inzaghi nerazzurro ci ha perso 2 volte su 3 e in più c'è l'eliminazione dalla Coppa Italia della scorsa stagione (per di più a San Siro). Il gladiatore Lautaro, in grande forma e galvanizzato anche dai 14 gol segnati nel 2025 (in 21 partite). Da decifrare il partner d'occasione del capitano, forse Correa, perché il candidato ed ex bolognese Arnautovic, non sta benissimo. Taremi l'alternativa sana.

