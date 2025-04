Viola a Cagliari per Europa la Fiorentina in Sardegna per sfatare il tabù piccole

Europa da conquistare. Ovvero quella tramite il campionato, che potrebbe rappresentare una più che valida alternativa per riconfermarsi sulla scena internazionale qualora il percorso in Conference League dovesse poi rivelarsi amaro quello delle ultime due stagioni. Scongiuri a parte, già giovedì sera - dopo il pareggio contro il Celje- la testa di Raffaele Palladino era già proiettata alla difficile trasferta di domani a Cagliari (fischio d'inizio alle 15, diretta tv su Dazn), campo in cui la Fiorentina ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite e che metterà di fronte a Ranieri e soci l'ennesima «piccola» contro cui ottenere punti pesanti. Il rendimento contro le ultime della classe, fino ad oggi, ha lasciato molto a desiderare (prova ne sia il deludente 0-0 di settimana scorsa contro il Parma al Franchi) ed è per questo che il tecnico si attende un deciso cambio di passo. Lanazione.it - Viola a Cagliari per l'Europa: la Fiorentina in Sardegna per sfatare il tabù "piccole" Leggi su Lanazione.it Firenze, 20 aprile 2025 – C'è un'altrada conquistare. Ovvero quella tramite il campionato, che potrebbe rappresentare una più che valida alternativa per riconfermarsi sulla scena internazionale qualora il percorso in Conference League dovesse poi rivelarsi amaro quello delle ultime due stagioni. Scongiuri a parte, già giovedì sera - dopo il pareggio contro il Celje- la testa di Raffaele Palladino era già proiettata alla difficile trasferta di domani a(fischio d'inizio alle 15, diretta tv su Dazn), campo in cui laha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite e che metterà di fronte a Ranieri e soci l'ennesima «piccola» contro cui ottenere punti pesanti. Il rendimento contro le ultime della classe, fino ad oggi, ha lasciato molto a desiderare (prova ne sia il deludente 0-0 di settimana scorsa contro il Parma al Franchi) ed è per questo che il tecnico si attende un deciso cambio di passo.

Ne parlano su altre fonti: Viola a Cagliari per l'Europa: la Fiorentina in Sardegna per sfatare il tabù piccole; Fiorentina a Cagliari per continuare la corsa all'Europa. Attesa per l'incontro Commisso-Kean; quote Cagliari Fiorentina: il pronostico sulla Viola; Oliveira: La Fiorentina può entrare nell'Europa che conta. Il Cagliari deve cambiare mentalità per salvarsi; Fiorentina, a Cagliari per riprendere la corsa all’Europa.

Cagliari Fiorentina, i viola verso una mediana a due: ecco cosa emerge alla vigilia della gara - Cagliari Fiorentina, la squadra di Raffaele Palladino dovrebbe giocare con due giocatori a centrocampo! Le possibili scelte per la 33a giornata Danilo Cataldi va verso una maglia da titolare nella sfi ... (cagliarinews24.com)

Cagliari Fiorentina, i rossoblù a secco di vittorie contro i viola: ecco a quando risale l’ultimo successo isolano - Cagliari Fiorentina, i rossoblù non battono i viola da diverso tempo: a quando risale l’ultimo successo isolano Torna la Serie A e il lunedì di Pasquetta regala il confronto tra Cagliari e Fiorentina ... (cagliarinews24.com)

Fiorentina a Cagliari per continuare la corsa all'Europa - (ANSA) - FIRENZE, 19 APR - La Fiorentina si prepara per la trasferta di Cagliari in programma lunedì alle 15, ma a Firenze è già febbre per la semifinale di Conference League contro il Betis Siviglia: ... (msn.com)