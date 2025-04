Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellain apertura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocitàNapoli il servizio è rallentato causa problema tecnico alla linea Torre Piccilli al momento si segnalano ritardi fino a 60 minuti riguardo al traffico circone irregolare sull'intera rete viaria dove non si segnalano particolari problemi per gli eventi in programma sul territorio domani 21 aprile si celebra il natale diprevisto un corteo sfilerà per le vie del centro storico con partenza e arrivo al Circo Massimo attive già dalla mattinata di domani modifiche allain via de chi via Petroselli in altre vie e piazze interessate attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto auguri di buona Pasqua e al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.