Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2025 ore 15:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio dellapiù sulla A1-napoli segnalato un veicolo in panne tra Valmontone e il video perSud verso Firenze raccomandiamo la dovuta attenzione circone regolare per il resto sull'intera rete viaria dove non si segnalano utilizzi gita e domani 21 aprile si celebra il natale diprevisto un corteo che sfilerà per le vie del centro storico con partenza e arrivo al Circo Massimo a chi vede già dalla mattinata di domani modifiche allain via dei Cerchi via Petroselli in altre vie e piazze interessate attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità tutto auguri di buona Pasqua e al prossimo aggiornamento Quanto è vecchio dellahttps://storage.