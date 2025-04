Verona arrestato ladro gattonatore Incastrato dai video dei suoi furti

furti notturni compiuti a Verona in ristoranti ed esercizi commerciali: il "ladro gattonatore", si avvicinava alla cassa strisciando carponi sul pavimento dei locali, nella convinzione di poter eludere i sistemi di allarme. La polizia di Verona ha messo fine alle sue imprese. L'uomo, un 47enne sul quale gravano i sospetti dei colpi, è stato arrestato sulla base di una ordinanza cautelare emessa dalla Procura. I furti con scasso erano stati messi a segno da febbraio ad agosto del 2024, sempre di notte, in esercizi commerciali - bar, osterie e ristoranti -, molti dei quali situati nel centro cittadino. Il modus operandi, verificato grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, era sempre con lo stesso: munito di arnesi per lo scasso custoditi in uno zaino, il "ladro gattonatore" forzava le porte di ingresso, quasi sempre nella parte posteriore degli esercizi commerciali, si introduceva nei locali, raggiungeva la cassa carponi, nella convinzione di eludere gli allarmi e gli impianti di videosorveglianza, e si appropriava del fondo cassa, spesso cospicuo, oltre ad oggetti e prodotti alimentari di alto valore.

