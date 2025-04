Verissimo Lucarelli confessa Povera Ferragni ecco quel che penso Ormai…

Lucarelli a Verissimo riaccende i riflettori su uno dei temi più controversi dell'ultimo anno: il cosiddetto pandoro-gate e il destino pubblico di Chiara Ferragni. "Ha pagato abbastanza, si merita una seconda possibilità", ha dichiarato la giornalista, che aveva già mostrato un'inaspettata empatia per l'influencer nel corso della sua prima ospitata, lo scorso 23 febbraio.Lucarelli ha chiarito di non essere interessata agli aspetti giudiziari della vicenda, ma di riconoscere che il prezzo pagato da Ferragni in termini di reputazione è stato altissimo. "Tutto l'aspetto penale non mi interessa minimamente – ha detto – ha pagato da un punto di vista reputazionale, perché qualsiasi cosa dica o faccia viene tempestata di commenti e insulti".Fedez e la disparità di trattamentoMolto meno comprensiva, invece, la posizione nei confronti dell'ex marito di

