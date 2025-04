Venier e la domanda imbarazzante per Claudia Kol Ma ce hai o no il fidanzato la risposta spiazza la conduttrice

Claudia Koll è tornata in tv, ospite di Mara Venier nella puntata speciale di Pasqua. L'attrice, madre di due figli adottivi di 31 e 8 anni, che dalla fine degli anni Novanta si dedica completamente alla Fede, ha raccontato nuovi dettagli della sua vita nel nome di Dio. Da tempo Koll è. Today.it - Venier e la domanda imbarazzante per Claudia Kol: "Ma ce l'hai o no il fidanzato?", la risposta spiazza la conduttrice Leggi su Today.it L'attriceKoll è tornata in tv, ospite di Maranella puntata speciale di Pasqua. L'attrice, madre di due figli adottivi di 31 e 8 anni, che dalla fine degli anni Novanta si dedica completamente alla Fede, ha raccontato nuovi dettagli della sua vita nel nome di Dio. Da tempo Koll è.

Su questo argomento da da altre fonti: Venier e la domanda imbarazzante per Claudia Kol: Ma ce l'hai o no il fidanzato?, la risposta spiazza la conduttrice; Striscia la notizia, Mara Venier pizzicata in diretta a Domenica In: non sa di essere in onda, che ve possino....

Venier e la gaffe con la figlia di Asia Argento. "Hai il moroso?" e lei risponde: "Veramente è una ragazza" - Asia Argento e la figlia Anna Lou sono state le prime due ospiti della puntata di Pasqua di Domenica In. Le due hanno parlato del lavoro, del loro amore madre-figlia, dei progetti futuri e hanno ... (today.it)

Venier, domanda di gas +8,8% tra gennaio e febbraio in Europa - 8% tra di gas in gennaio e febbraio guidata principalmente dalla domanda termoelettrica". Lo ha detto l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier illustrando i conti del 2024 agi analisti. (msn.com)