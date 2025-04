Varriale sta con Conte Ha l’ossessione per la vittoria le sue dichiarazioni sono da condividere Parlerà con De Laurentiis e credo che…

Varriale sta con Conte: le dichiarazioni del giornalista dopo le ultime esternazioni del tecnico del NapoliTiene banco in casa Napoli il futuro di Antonio Conte dopo le sue ultime dichiarazioni. Su X, ecco il commento di Enrico Varriale. Il tecnico è sempre accostato alla panchina della Juve in caso di addio al club azzurro.Varriale – «Antonio Conte vince e ha l’ossessione per la vittoria. Chi lo prende lo sa. Per questo a volte, va sopra le righe. I tempi delle sue ultime esternazioni possono essere discutibili, ma la sostanza è tutta da condividere. Vuole un grande progetto a cominciare dal centro sportivo. Il presidente De Laurentiis che in questi 20 anni ha portato il Napoli ai vertici del calcio italiano, rispettando le regole, può dare un’ulteriore crescita al club nell’anno del centenario. Juventusnews24.com - Varriale sta con Conte: «Ha l’ossessione per la vittoria, le sue dichiarazioni sono da condividere. Parlerà con De Laurentiis e credo che…» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24sta con: ledel giornalista dopo le ultime esternazioni del tecnico del NapoliTiene banco in casa Napoli il futuro di Antoniodopo le sue ultime. Su X, ecco il commento di Enrico. Il tecnico è sempre accostato alla panchina della Juve in caso di addio al club azzurro.– «Antoniovince e haper la. Chi lo prende lo sa. Per questo a volte, va sopra le righe. I tempi delle sue ultime esternazioni posessere discutibili, ma la sostanza è tutta da. Vuole un grande progetto a cominciare dal centro sportivo. Il presidente Deche in questi 20 anni ha portato il Napoli ai vertici del calcio italiano, rispettando le regole, può dare un’ulteriore crescita al club nell’anno del centenario.

