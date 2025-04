Iltempo.it - Vance: "Un piacere incontrare Meloni". Poi i regali di Papa Francesco

"E' stato unil primo ministro Giorgiaa Roma. L'Italia è un Paese meraviglioso e un grande alleato degli Stati Uniti". Lo scrive sui social il vicepresidente Usa J.D. "E' stato un onore visitare il Vaticano durante la Settimana Santa e una benedizione poter sperimentare la bellezza e la venerazione della liturgia del Venerdì Santo nella Basilica di San Pietro". Cosi' il vicepresidente Usa J.Dsui social.ha donato 3 uova di Pasqua ai figli del vicepresidente Usa J.D.. Da Bergoglio in dono anche una cravatta vaticana e dei rosari. "So che non si sente bene, ma è bello vederla in salute", ha dettoal, "grazie per avermi ricevuto". Dopo l'incontro col Pontefice,si è unito alla sua famiglia per la Messa di Pasqua nella basilicadi San Paolo fuori le mura.