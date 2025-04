Vance incontra il Papa Un onore Poi ringrazia Meloni Italia grande alleato

incontrato il pontefice Santa Marta. E Francesco regala uova e rosari. Il ringraziamento a Meloni: "Un piacere incontrarla" Ilgiornale.it - Vance incontra il Papa: "Un onore". Poi ringrazia Meloni: "Italia grande alleato" Leggi su Ilgiornale.it Il vicepresidente Usa hato il pontefice Santa Marta. E Francesco regala uova e rosari. Ilmento a: "Un piacererla"

Notizie raccolte sul web: Politica, fede e turismo. La Pasqua romana di JD Vance; Papa Francesco si affaccia per la benedizione Urbi et Orbi: «No al riarmo. A Gaza situazione ignobile». L'inco; Il Papa incontra in Vaticano il vice presidente Usa J.D. Vance; Politica, fede e turismo. La Pasqua romana di JD Vance. Ma sfuma l’incontro con il Papa; Il vicepresidente Usa JD Vance a San Pietro per la messa del Venerdì Santo con una scorta di oltre 30 auto.

JD Vance incontra il Papa: regalate uova di cioccolato al vicepresidente - (LaPresse) - Domenica mattina, poco dopo le 11.30, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha avuto un breve incontro privato con il vice ... (stream24.ilsole24ore.com)

Vance in Vaticano incontra il Papa a Santa Marta - La sala stampa della Santa Sede in un comunicato conferma: "Questa mattina, poco dopo le 11:30, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha avuto un breve incontro privato con il Vice Presidente degli Stati ... (msn.com)

Vance incontra il papa in Vaticano - Il vicepresidente Usa ieri ha incontrato il Segretario di Stato Vaticano Parolin: al centro del colloquio i conflitti e le politiche migratorie ... (msn.com)