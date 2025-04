Vance da Papa Francesco senza moglie e figli la visita a sorpresa e gli auguri

Papa Francesco ha ricevuto stamattina la visita del vice presidente degli Stati Uniti James David Vance a casa Santa Marta. Un incontro privato durato pochi minuti, poco dopo le 11,30, giusto il tempo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua. Fa sapere la sala stampa della Santa Sede in un comunicato. Ad accogliere il vice di Trump, arrivato in Vaticano con un lungo corteo di auto blindate, c'era il reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza. epa12042305 A handout picture provided by the Vatican Media shows shows Pope Francis meeting with US Vice President JD Vance on Easter Sunday at the Vatican, 20 April 2025. EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES All’incontro con il pontefice, contrariamente a quanto avvenuto la vigilia di Pasqua, quando Vance è stato ricevuto dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, non erano presenti la moglie Usha e i tre figli, che in questi giorni hanno accompagnato Vance in tutte le visite, private e istituzionali. Quotidiano.net - Vance da Papa Francesco senza moglie e figli, la visita a sorpresa e gli auguri Leggi su Quotidiano.net Roma, 20 aprile 2025 – Prima di recarsi in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi,ha ricevuto stamattina ladel vice presidente degli Stati Uniti James Davida casa Santa Marta. Un incontro privato durato pochi minuti, poco dopo le 11,30, giusto il tempo di scambiarsi glinel giorno di Pasqua. Fa sapere la sala stampa della Santa Sede in un comunicato. Ad accogliere il vice di Trump, arrivato in Vaticano con un lungo corteo di auto blindate, c'era il reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza. epa12042305 A handout picture provided by the Vatican Media shows shows Pope Francis meeting with US Vice President JDon Easter Sunday at the Vatican, 20 April 2025. EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES All’incontro con il pontefice, contrariamente a quanto avvenuto la vigilia di Pasqua, quandoè stato ricevuto dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, non erano presenti laUsha e i tre, che in questi giorni hanno accompagnatoin tutte le visite, private e istituzionali.

Altre testate riportano aggiornamenti: Vance da Papa Francesco, incontro privato e scambio di auguri; Papa Francesco, benedizione Urbi et Orbi e incontro con il vicepresidente Usa JD Vance; Vance alla fine ha parlato col papa, l’incontro privato in Vaticano. Francesco atteso per la benedizione Urbi et orbi; Vance a colloquio da Papa Francesco nel giorno di Pasqua; Vance da Papa Francesco senza moglie e figli, la visita a sorpresa e gli auguri.

Vance da Papa Francesco senza moglie e figli, la visita a sorpresa e gli auguri - Roma, 20 aprile 2025 – Prima di recarsi in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi, papa Francesco ha ricevuto stamattina la visita del vice presidente degli Stati Uniti James David Vance a ... (quotidiano.net)

Papa Francesco, la benedizione senza naselli, la voce affaticata e il messaggio breve: come sta il Pontefice? - Papa Francesco si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni per il tradizionale Urbi et Orbi, la benedizione alla città e al mondo, ... (msn.com)

Papa Francesco e l’incontro con J.D. Vance in Vaticano - Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha incontrato Papa Francesco per alcuni minuti a Casa Santa Marta. Poi ha lasciato il Vaticano. (msn.com)