Vaccino Covid Giovanna Cetriolo contrae pemfigoide bolloso dopo 3 dose la perizia Chiaro nesso causale ma lo Stato non paga Dopo le prime due stava bene

Giovanna Cetriolo, marchigiana di 82 anni, ha visto la sua vita cambiare Dopo la 3° dose di Vaccino Covid. Dopo essersi vaccinata con due dosi di Astrazeneca, l'anziana ha ricevuto la terza dose con siero Moderna;

