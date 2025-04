Utrecht Ajax 4 0 la Pasqua amarissima di Francesco Farioli l’Ajax è stanco Super Rodriguez autore di una doppietta

Ajax è praticamente in caduta libera: un poker che fa riflettere con la squadra olandese in crisi. Il racconto. L'anno scorso l'Ajax aveva toccato uno dei punti più bassi della stagione prendendo 4 gol a Utrecht e ritrovandosi al penultimo posto in classifica alla nona giornata. Ma in quel caso, la gara era finita 4-3.

FC Utrecht geeft koploper Ajax flink pak slaag (4-0), Haller scoort tegen oude club - FC Utrecht blijft door een 4-0 overwinning op Ajax hoop houden op voorronde Champions League, terwijl koploper Ajax naaste belager PSV nu de kans geeft om dichterbij te komen. (nos.nl)

Ajax keihard onderuit in Utrecht: 4-0 - Ajax heeft vanmiddag in Utrecht een pijnlijk pak slaag gekregen van FC Utrecht. Het werd maar liefst 4-0. Wat deze derde competitienederlaag van het seizoen betekent voor het gat naar nummer twee PSV ... (at5.nl)

Koploper Ajax leidt stevige nederlaag • FC Utrecht 'Europa in' met 4-0 zege - Het is feest in Utrecht, Paxten Aaronson schiet de 4-0 tegen het net. Ongekend, zo hard ging Ajax nog niet onderuit dit seizoen. Een smet op het (mogelijk) aanstaande kampioenschap, dat de ... (nos.nl)