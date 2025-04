Uova di Pasqua e poca trasparenza le similitudini tra il caso Ferragni e Fazio

Fazio, come Chiara Ferragni, è stato condannato a pagare un'ingente multa per la poca trasparenza in merito alla vendita delle Uova di Pasqua. Il conduttore si è appena dimesso dal ruolo di presidente della Lavoratti, l'azienda da lui rilevata. I due casi, apparentemente molto diversi tra di loro presentano similitudini e strane coincidenzeL'articolo Uova di Pasqua e poca trasparenza: le similitudini tra il caso Ferragni e Fazio proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Uova di Pasqua e poca trasparenza: le similitudini tra il caso Ferragni e Fazio Leggi su Ildifforme.it Fabio, come Chiara, è stato condannato a pagare un'ingente multa per lain merito alla vendita delledi. Il conduttore si è appena dimesso dal ruolo di presidente della Lavoratti, l'azienda da lui rilevata. I due casi, apparentemente molto diversi tra di loro presentanoe strane coincidenzeL'articolodi: letra ilproviene da Il Difforme.

Ne parlano su altre fonti: Covid-19, Corte giustizia Ue: mancata trasparenza su acquisto vaccini; Pet food: una ricetta per tanti marchi; Todde contro Abbanoa; MELITO. L’Associazione Trasparenza per Melito domenica 2 aprile donerà uova pasquali per i bambini del territorio; Belgio contro Ferrero: Poca trasparenza su ovetti con salmonella.

Uovo di Pasqua, tre domande per scegliere il migliore. La nutrizionista: «Fate attenzione a questi due valori» - Il cioccolato fondente è davvero migliore di quello al latte? Alla vigilia di Pasqua torna in campo l'eterna lotta tra le due fazioni principali del «cibo degli dei», ... (ilmessaggero.it)

Pasqua, impennata dei prezzi delle uova di cioccolata. I motivi - Tra il 24 e il 40 percento in più rispetto allo scorso anno: è il prezzo, salatissimo, delle uova di cioccolata che questa Pasqua hanno ... (iltempo.it)

Uovo di Pasqua, storia e origine di uno dei simboli della festività - L’uovo di Pasqua è il simbolo di questa festività. Che sia dipinto o intagliato, di cioccolato o di zucchero, di terracotta o di cartapesta, in tutto il mondo, l’uovo è il “must” della ricorrenza ... (libreriamo.it)