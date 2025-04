Ucraina violata la tregua di Pasqua scambio di accuse tra Mosca e Kiev

Ucraina si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua annunciata dal presidente russo Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze russe continuano a bombardare e attaccare lungo la linea del fronte nonostante Putin abbia annunciato la tregua. La tregua di 30 ore, iniziata sabato sera per celebrare la festività religiosa, rappresenterebbe. Feedpress.me - Ucraina, "violata la tregua di Pasqua": scambio di accuse tra Mosca e Kiev Leggi su Feedpress.me Russia esi accusano a vicenda di aver violato ladiannunciata dal presidente russo Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze russe continuano a bombardare e attaccare lungo la linea del fronte nonostante Putin abbia annunciato la. Ladi 30 ore, iniziata sabato sera per celebrare la festività religiosa, rappresenterebbe.

Su altri siti se ne discute: Ucraina, la denuncia di Zelenky: Violata la tregua di Pasqua; Accuse incrociate Mosca-Kiev di violazione della tregua. Lavrov: Ue vuole far rivivere il nazismo - Sergei Lavrov: La Ue vuole far rivivere l'ideologia del nazismo; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “Putin viola la tregua”. Lavrov: “Ue nazista”; Ucraina, la tregua di Pasqua annunciata da Putin violata e insanguinata: “Russia avanza e colpisce”; Ucraina, violata la tregua di Pasqua: scambio di accuse tra Mosca e Kiev.

Violata la tregua di Pasqua, scambio di accuse Mosca-Kiev - AGI - Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua annunciata dal presidente russo Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze russ ... (msn.com)

Ucraina, "violata la tregua di Pasqua": scambio di accuse tra Mosca e Kiev - Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver violato la tregua di Pasqua annunciata dal presidente russo Vladimir Putin. (gazzettadelsud.it)

Ucraina, la tregua di Pasqua ennesimo bluff di Putin? I soldati russi al confine Nord e il gesto simbolico per Trump: i due motivi - La tregua annunciata da Putin in Ucraina per Pasqua di fatto non c'è. Sono stati almeno 387, secondo Kiev, i bombardamenti russi e 19 gli attacchi armati da parte dei soldati di ... (msn.com)