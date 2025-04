Ucraina Tregua di Pasqua anche Mosca denuncia violazioni Kiev ha colpito il Donetsk usati proiettili di artiglieria accordo rigorosamente rispettato da noi

Ucraina, ci sarebbero state violazioni della Tregua entrata in vigore alle ore 17 di sabato Scambio di accuse di violazione della Tregua di Pasqua tra Kiev e Mosca. Il cessate il fuoco, entrato in vigore alle ore 17 di sabato 19 aprile, sarebbe già stato infrant Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Tregua di Pasqua, anche Mosca denuncia violazioni: "Kiev ha colpito il Donetsk, usati proiettili di artiglieria, accordo rigorosamente rispettato da noi" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Scambio di accuse tra Russia e, ci sarebbero statedellaentrata in vigore alle ore 17 di sabato Scambio di accuse di violazione delladitra. Il cessate il fuoco, entrato in vigore alle ore 17 di sabato 19 aprile, sarebbe già stato infrant

Su altri siti se ne discute: Dopo 30 ore di calma, accusse incrociate Mosca-Kiev di violazione della tregua di Pasqua - Secondo Mosca, la notte scorsa Kiev ha lanciato 900 droni; Infranta la tregua di Pasqua: attacchi di Mosca e Kiev. Un morto nel Kherson; Ucraina, Russia e la tregua di Pasqua: sta reggendo? Ultime news di oggi sulla guerra; Zelensky: 'D questa mattina bombardamenti russi in aumento'. LIVE; Putin annuncia la tregua di Pasqua in Ucraina, Zelensky non si fida | Le notizie in diretta.

Ucraina-Russia, tregua di Pasqua infranta: violenti scontri e scambio di accuse tra Mosca e Kiev - Lo stop di 30 ore alle operazioni militari era previsto a partire dalle 18:00 di sabato 19 aprile fino alla mezzanotte tra domenica 20 e lunedì 21 aprile. Ecco cosa sta succedendo ... (msn.com)

Ucraina, in vigore tregua di Pasqua. Zelensky: “Continue violazioni russe” - In vigore la tregua di Pasqua nella guerra in Ucraina, annunciata ieri dalla Russia. Ma il leader di Kiev Zelensky denuncia continue violazioni da parte di ... (msn.com)

Putin dichiara la tregua di 30 ore. Kiev: “La estenda a dopo Pasqua” - La mossa del leader russo per la festività: “Pronto a negoziare la pace, apprezzo Trump”. Zelensky cauto: “Sfiducia in Mosca ma ci fermiamo anche noi. La ... (repubblica.it)