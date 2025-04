Ucraina la tregua di Pasqua ennesimo bluff di Putin I soldati russi al confine Nord e il gesto simbolico per Trump i due motivi

tregua annunciata da Putin in Ucraina per Pasqua di fatto non c'è. Sono stati almeno 387, secondo Kiev, i bombardamenti russi e 19 gli attacchi armati da parte dei soldati di Mosca. Ilmessaggero.it - Ucraina, la tregua di Pasqua ennesimo bluff di Putin? I soldati russi al confine Nord e il gesto simbolico per Trump: i due motivi Leggi su Ilmessaggero.it Laannunciata dainperdi fatto non c'è. Sono stati almeno 387, secondo Kiev, i bombardamentie 19 gli attacchi armati da parte deidi Mosca.

