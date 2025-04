Justcalcio.com - Tuttosport – Lukaku non trova spazi, Raspadori cambia tutto

2025-04-20 12:33:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS:Pagelle MonzaTurati 5: Bravo a dire di no a Politano, poi però sbaglia completamente l’uscita sul gol di McTominay.Pedro Pereira 6: Tiene bene la posizione e limita il più possibile gli avversari.Caldirola 5: Non si accorge dell’inserimento di McTominay sul gol.Carboni 6.5: Uno dei migliori nel Monza: sempre attento, non si fa mai superare e vince tutti i duelli.Birindelli 5.5: Aiuta poco la squadra in fase offensiva e non chiude come dovrebbe in quella difensiva. Ganvoula (31’ st): ng.Castrovilli 6.5: È il più pericoloso del Monza, nel primo tempo sfiora il gol dopo una bella iniziativa personale. Ciurria (39’ st): ng.Bianco 6: Difficile da superare in mezzo al campo, lotta su tutti i palloni e interrompe diverse azioni.