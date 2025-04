Tutto sul parto programmato è sempre cesareo o può essere anche indotto

parto in quanto non è possibile stabilire con esattezza il giorno preciso in cui nascerà il bambino. Quella data indica una stima di un arco temporale nel quale è più probabile, in una gravidanza a termine, che il parto avvenga. Ci sono però anche casi in cui il giorno del parto è pianificato con anticipo stabilendo non solo la data ma anche le modalità di parto. Vediamo più nel dettaglio cos’è il cosiddetto parto programmato e quando vi si ricorre.Cos’è il parto programmatoSpesso si sintetizzano le modalità di parto in due macrocategorie: parto spontaneo e parto cesareo, dando per scontato che solamente l’intervento chirurgico possa essere programmato. In realtà oltre a poter esserci anche un parto vaginale programmato, esiste anche la possibilità di un parto cesareo non programmato (elettivo), che è il parto cesareo d’urgenza (o d’emergenza). Gravidanzaonline.it - Tutto sul parto programmato: è sempre cesareo o può essere anche indotto? Leggi su Gravidanzaonline.it Normalmente di una gravidanza si parla di data presunta delin quanto non è possibile stabilire con esattezza il giorno preciso in cui nascerà il bambino. Quella data indica una stima di un arco temporale nel quale è più probabile, in una gravidanza a termine, che ilavvenga. Ci sono peròcasi in cui il giorno delè pianificato con anticipo stabilendo non solo la data male modalità di. Vediamo più nel dettaglio cos’è il cosiddettoe quando vi si ricorre.Cos’è ilSpesso si sintetizzano le modalità diin due macrocategorie:spontaneo e, dando per scontato che solamente l’intervento chirurgico possa. In realtà oltre a poter esserciunvaginale, esistela possibilità di unnon(elettivo), che è ild’urgenza (o d’emergenza).

Ne parlano su altre fonti: Francesca e la dolce attesa in casa Rossi: “Cesareo programmato e non allatterò. Giulietta? Vuole sempre il Ranch con Vale, è matta per le moto”; Parto indotto: perché e quando si ricorre all’induzione del parto; Parto in casa, tutto quello che devi sapere; Muore mentre sta per partorire. Tragedia in ospedale; Cesareo d'urgenza: quando si fa e perché.