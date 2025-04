Turismo outdoor dalla Regione 5 milioni per sostenere i territori montani e collinari del Piemonte

Regione Piemonte rafforza il proprio impegno per lo sviluppo delle aree montane attraverso interventi per potenziare il Turismo outdoor e i suoi servizi. Con l'approvazione del bando dedicato alle infrastrutture turistiche, sono stati stanziati 5 milioni e 140mila euro con l'obiettivo di. Novaratoday.it - Turismo outdoor, dalla Regione 5 milioni per sostenere i territori montani e collinari del Piemonte Leggi su Novaratoday.it Larafforza il proprio impegno per lo sviluppo delle aree montane attraverso interventi per potenziare ile i suoi servizi. Con l'approvazione del bando dedicato alle infrastrutture turistiche, sono stati stanziati 5e 140mila euro con l'obiettivo di.

