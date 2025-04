Lapresse.it - Turchia, il patriarca Bartolomeo I celebra la Pasqua 2025 a Istanbul

Ilecumenico di CostantinopoliI, leader spirituale dei cristiano ortodossi, hato i riti didomenica 20 aprile in una chiesa a.Da oltre 400 anni, le chiese cattolica e ortodossa utilizzano metodi diversi per determinare la data della. Ma questa domenica segna un momento speciale, poiché le chieseno la resurrezione di Gesù nello stesso giorno. Papa Francesco ehanno promosso l’adozione di una data comune, nonostante la diffidenza che ancora persiste tra le diverse confessioni.Le differenze nelle tradizioni e nei calendari (giuliano e gregoriano) hanno a lungo determinato date diverse per la. Alcuni paesi, come la Grecia e la Finlandia,no già lainsieme, offrendo un esempio di cooperazione.