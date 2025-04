Trump taglierà le spese militari la presenza americana in Europa diminuirà

Trump si è subito messa al lavoro senza rimandare le istanze più scottanti. Si tratta delle questioni ignorate o rimandate da Biden e che ora richiedono una soluzione, fra le quali l'ottimizzazione delle spese militari. Le Forze armate statunitensi hanno un volume eccessivo rispetto alle effettive necessità e agli interessi di Washington nel mondo. Dunque occorre fare dei tagli, sotto i quali probabilmente ricadrà la presenza militare americana in Europa. Dalla Germania e dalla Polonia saranno ritirati migliaia di soldati: è questa la conclusione dell'analisi condotta da Jennifer Kavanagh della Defense Priorities, che in passato ha lavorato anche alla RAND Corporation e dunque conosce bene il mondo dell'esercito e del complesso militare-industriale degli USA. La domanda scomoda dei parlamentariC'è stata una domanda scottante che ha aleggiato nelle recenti audizioni presso la Camera e il Senato.

