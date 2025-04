Trump fa gli auguri di Pasqua e attacca ancora Biden Presidente peggiore

Presidente americano Donald Trump ha fatto i suoi auguri di Pasqua ai cittadini, senza risparmiare – in un post su Truth Social – attacchi ai suoi nemici, incluso l'ex Presidente Joe Biden e "la persona che ha gestito e manipolato la sua penna automatica (forse il nostro vero Presidente!)". Il tycoon ha . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Ilamericano Donaldha fatto i suoidiai cittadini, senza risparmiare – in un post su Truth Social – attacchi ai suoi nemici, incluso l'exJoee "la persona che ha gestito e manipolato la sua penna automatica (forse il nostro vero!)". Il tycoon ha .

Ne parlano su altre fonti: Trump fa gli auguri di Pasqua e attacca ancora Biden: Presidente peggiore; Mattarella, gli auguri a Papa Francesco: Giustizia ed equità imprescindibili per la pace; Nordcorea e l’export di armi Usa, le accuse Pyongyang a Trump; Australia, weekend di Pasqua tragico: almeno sei morti per onde anomale; Auto in dirupo nel Pesarese, morto 24enne.

Trump fa gli auguri di Pasqua e attacca ancora Biden: "Presidente peggiore" - Post su Truth del presidente americano: "Auguri a tutti, compresi i pazzi della sinistra radicale" ... (msn.com)

Dall’uovo tricolore di La Russa al selfie di Meloni, gli auguri di Pasqua dei politici - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, pubblica l’immagine di un uovo di Pasqua tricolore e scrive: "Auguro a tutti una Pasqua serena, che porti speranza e gioia da condividere in famiglia e con ... (repubblica.it)

Mattarella fa gli auguri di Pasqua al Papa: “Spero che la festa porti conforto a chi vive in guerra” - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri a Papa Francesco: "Santità, sono lietissimo di porgerLe, a nome ... (fanpage.it)