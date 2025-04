Trump Buona Pasqua a tutti e attacca ancora una volta giudici e Biden il peggior presidente della storia

Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Buona Pasqua a tutti" e attacca ancora una volta giudici e Biden, "il peggior presidente" della storia Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il tycoon contro chi ostacola la sua stretta sull'immigrazione. Pechino annuncia "contromisure risolute" in risposta alle nuove tasse imposte sulle navi cinesi che approdano negli Usa

Ne parlano su altre fonti: Donald Trump, le notizie in diretta dagli Usa; Usa, Trump rivendica di aver abbassato i prezzi delle uova: «Scesi del 92%. Buona Pasqua a tutti» - Il video; Usa, Trump rivendica di aver abbassato i prezzi delle uova: «Scesi del 92%. Buona Pasqua a tutti» – Il video; La opposizione “nel suo labirinto”; Trump: uova alle stelle? Nostro lavoro incredibile, prezzo sceso 92%.

Trump: "Buona Pasqua a tutti" e attacca ancora una volta giudici e Biden, "il peggior presidente" della storia - Donald Trump, augurando sul social Truth "buona Pasqua a tutti", torna ad attaccare duramente la sinistra radicale e i giudici che, a suo dire, ostacolano la stretta contro l'immigrazione: "Stanno per ... (msn.com)

Mattarella, gli auguri di Pasqua a Papa Francesco: “Fervidi auspici di benessere personale, giustizia ed equità imprescindibili per la pace” - Nel giorno di Pasqua, il Capo dello Stato invia gli auguri a Bergoglio, sottolineando il valore simbolico della celebrazione congiunta di tutte le Chiese cristiane. Un pensiero alle zone di conflitto ... (ilfattoquotidiano.it)

Orlando: “A Pasqua occorre ricordare sia giusto uno sforzo per fermare le atrocità a Gaza” - «Buona Pasqua a tutti, a chi crede, a chi non crede, a tutti quelli comunque che ne colgono il significato più profondo, quello della resurrezione e dell'aspirazione alla pace. Una pace giusta per l'U ... (msn.com)