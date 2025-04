Trovato uno scheletro in un’auto precipitata in un canalone potrebbe essere Angelo Paolo Luciani scomparso nel 2015

Trovato uno scheletro umano all’interno di un’auto precipitata in fondo a un canalone. Tra le varie ipotesi si presume che possa trattarsi di un uomo. Today.it - Trovato uno scheletro in un’auto precipitata in un canalone: potrebbe essere Angelo Paolo Luciani scomparso nel 2015 Leggi su Today.it Macabra scoperta per dei cercatori di metalli preziosi. Mentre camminavano nel territorio di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, hannounoumano all’interno diin fondo a un. Tra le varie ipotesi si presume che possa trattarsi di un uomo.

