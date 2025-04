Trieste tra le grandi della pallanuoto è di nuovo in semifinale scudetto

pallanuoto Trieste è tra le prime quattro squadre più forti d'Italia. Una ricorsa lunghissima, iniziata a fari spenti nello scorso mese di ottobre e che si è coronata nella piscina "Goffredo Nannini" di Firenze, dove la squadra ha battuto la Rn Florentia per 7-14 nell'ultima giornata di.

