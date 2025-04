Internews24.com - Trevisani è certo: «Finale di Coppa Italia? Milan Bologna»

di Redazionedà il suo pronostico sulladi, secondo il punto di vista del telecronista l’Inter non la giocheràIntervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il noto telecronista Riccardoha risposto ad alcune domande dallo studio in merito alla Champions League e alla. Entrambe competizioni per cui l’Inter è ancora in corsa e può dire la propria ma non a detta diappunto o meglio non per entrambi i tornei. Paradossalmente i nerazzurri hanno più chance in Europa che non nella competizione nazionale. Tra i motivi delle sue affermazioni ci sarebbe il fitto calendario che attende la squadra di Inzaghi. Ecco di seguito le sue dichiarazioni complete sull’argomento. SULLA CHAMPIONS LEAGUE – «Rispetto a Barcellona, Arsenal e Paris Saint-Germain, l’Inter ha più flessibilità ed esperienza».