Treni nel giorno di Pasqua nuovi disagi per un guasto e un suicidio

Pasqua con ritardi e disagi per la circolazione ferroviaria a causa di due problemi che hanno riguardato il nodo di Firenze e la linea Venezia-Bologna. Alla Stazione Termini a metà mattinata molti convogli in arrivo avevano ritardi compresi tra i 15 minuti e più di due ore. Trenitalia ha reso noto che la circolazione è stata rallentata per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Firenze Castello. I Treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale e si sono accumulati forti ritardi. La circolazione è stata inoltre sospesa per diverse ore tra Monselice e Terme Euganee, sulla linea Bologna-Venezia, per un intervento dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento poco dopo le 10 di una persona da parte di un treno. Ritardi per i Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

