Treni guasto a Firenze e investimento sulla linea Venezia Bologna Ritardi e disagi per i viaggiatori di Pasqua

Pasqua oggi, domenica 20 aprile 2025, con Ritardi e disagi per la circolazione ferroviaria a causa di due problemi che hanno riguardato il nodo di Firenze e la linea Venezia-BolognaL'articolo Treni: guasto a Firenze e investimento sulla linea Venezia-Bologna. Ritardi e disagi per i viaggiatori di Pasqua proviene da Firenze Post. .com - Treni: guasto a Firenze e investimento sulla linea Venezia-Bologna. Ritardi e disagi per i viaggiatori di Pasqua Leggi su .com E' stata una mattina dioggi, domenica 20 aprile 2025, conper la circolazione ferroviaria a causa di due problemi che hanno riguardato il nodo die laL'articoloper idiproviene daPost.

Su altri siti se ne discute: Ferrovie, guasto e investimento sulle linee: treni Alta velocità in ritardo fino a 3 ore, lunghe attese alla stazione Termini; Firenze, investito e ucciso dal treno di notte: tragedia a Campo di Marte; Firenze, persona investita da un treno a Campo di Marte; Treni, linea Siena - Firenze: momentanea interruzione della circolazione per investimento non mortale; Treni Alta velocità a Roma, è caos: a Termini ritardi di ore per l'operaio investito sulla Bologna-Venezia. Nuovi guasti.

Maltempo, investimento e guasti: mattinata di ritardi per i treni, disagi per i viaggiatori nel giorno di Pasqua - Circolazione ferroviaria interrotta per due differenti problemi, che hanno riguardato il nodo di Firenze e la linea Venezia-Bologna ... (lanazione.it)

Ferrovie, guasto e investimento sulle linee: treni Alta velocità in ritardo fino a 3 ore, lunghe attese alla stazione Termini - La circolazione ferroviaria è rallentata anche da e verso la Capitale. I treni Alta velocità instradati sui percorsi «lenti» ... (roma.corriere.it)

Treni, nel giorno di Pasqua nuovi disagi per un guasto e un suicidio - AGI - Mattinata di Pasqua con ritardi e disagi per la circolazione ferroviaria a causa di due problemi che hanno riguardato il nodo di Firenze e la linea Venezia-Bologna. Alla Stazione Termini a metà ... (msn.com)