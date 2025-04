Traffico Roma del 20 04 2025 ore 16 30

Roma ben trovati all'ascolto dalla redazione giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio ma con le ultime partenze per i luoghi di villeggiatura Buone le condizioni del tempo ciò in via naturalmente a trascorrere questa giornata di festa soprattutto sul litorale Ma anche al centro nelle numerose piazze o a ridosso dei monumenti che ci offre la città eterna oggi e domani la consegna tappeto analizzazione di via dei Fori Imperiali con conseguente deviazione anche per le linee bus che vi transitano A proposito di trasporto pubblico da ieri 19 aprile al 4 maggio la linea C della metropolitana sospende le limitazioni serali riprendendo il consueto orario dalla domenica alla giovedì ultime corse dai capolinea alle ore 23:30 al venerdì al sabato corse dai capolinea alle 1:30 di notte gli stessi orari Dunque delle altre linee della metropolitana a Lido di Ostia Infine per una manifestazione mercato chiusa via delle Baleniere 3 viale de Gama e via delle Antille maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito

