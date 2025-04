Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 22 al 27 aprile 2025: Oylum non è figlia di Tarik e Güzide

Leggi su Davidemaggio.it

© US MediasetUn nuovo colpo di scena sconvolge i personaggi di. Dopo aver dato alla luce il piccolo Can in condizioni disperate in seguito all’incidente nel quale è rimasta coinvolta,ha bisogno di una trasfusione di sangue. Evento che porta pian pianoa scoprire che la ragazza non è la lorobiologica. Maggiori informazioni nelle trame che seguono. Questa settimana, la dizi turca è in onda dal martedì al giovedì alle 14.10, il venerdì in prima serata, il sabato alle 14.45 e la domenica alle 14.20. Ecco leda martedì 22 a domenica 27Martedì 22: Ye?im rapisce Can ma.Ye?im ha rapito e portato Can in una struttura apposita. Oltan è preoccupato per Tolga e durante una lite fra i due, il ragazzo gli confessa di amare ancorae di volerla aiutare ad ogni costo.