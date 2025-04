Oasport.it - Tra i due litiganti spunta Skjelmose! Il danese beffa Pogacar ed Evenepoel in una pazza Amstel Gold Race

Cambia il percorso, tornando all’origine, e diventa uno spettacolo assoluto l’in questa domenica di Pasqua. Tra i due, Tadeje Remco, a trionfare su un finale ricco di emozioni è, grazie al colpo di reni, Mattias. Vittoria più bella della carriera per ildella Lidl-Trek che va are il campione del mondo in carica ed il campione olimpico in carica.Otto battistrada hanno preso iniziativa nella prima fase di gara: Michel Hessmann (Movistar), Remi Cavagna (Groupama – FDJ), Robert Stannard (Bahrain – Victorious), Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck), Cedric Beullens e Jarrad Drizners (Lotto), Hartthijs De Vries e Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets). Il gruppo, guidato dalla UAE Emirates – XRG ha gestito al meglio la situazione non lasciando troppo spazio.