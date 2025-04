Torna a casa dopo una serata con gli amici a Montelabbate auto sbanda finisce contro un palo e si ribalta Luca Cardellini muore a 23 anni

Montelabbate - Tragico incidente stradale questa notte a Montelabbate dove è morto Luca Cardellini, di 23 anni. La vettura condotta dal giovane è finita fuori strada ed è.

