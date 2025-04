Juventusnews24.com - Torchia (agente Rugani): «Non ci siamo sentiti con Tudor. Con la Juve al Mondiale per Club? Daniele tornerà sicuramente a Torino. Vi dico come stanno le cose» – ESCLUSIVA

Leggi su Juventusnews24.com

di Tommaso Vottero): le sue parole sul futuro imminente del difensore attualmente all’Ajax in prestito dallantus in ESCLUSIVADavidedi, ha parlato in esclusiva antusnews24. Il difensore di proprietà dellantus sta vivendo attualmente l’anno di prestito all’Ajax ed è ad un passo dalla vittoria del campionato. Di seguito le dichiarazioni dell’sulla sua attuale esperienza in Olanda e riguardo lantus in otticaperè vicino a conquistare l’Eredivisie: quali sono le vostre sensazioni?– «La verità è che non è ancora molto semplice. In questo momento abbiamo 9 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine che, però, sono ancora tutte da giocare. Nelle ultime tre, ad esempio, sono arrivate tre vittorie ma tutte contro avversari complessi.