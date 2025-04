Tonali Juventus aumenta la concorrenza il Newcastle lo cederà solo di fronte a quell’offerta Svelate le cifre dell’eventuale affare

JuventusNews24Tonali Juventus, i top club europei sfidano i bianconeri: servirà un’offerta irrinunciabile per strapparlo al NewcastleSecondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, Sandro Tonali sarebbe tra i calciatori più richiesti sul mercato in vista della prossima estate. Oltre al calciomercato Juve, infatti, sulle sue tracce ci sarebbero anche Manchester City, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG.Tuttavia, il Newcastle non vorrebbe lasciarlo andare via nella prossima stagione: la dirigenza dei Magpies si “arrenderebbe” solo di fronte ad un’offerta da almeno 80 milioni di euro.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Tonali Juventus, aumenta la concorrenza: il Newcastle lo cederà solo di fronte a quell’offerta. Svelate le cifre dell’eventuale affare Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24, i top club europei sfidano i bianconeri: servirà un’offerta irrinunciabile per strapparlo alSecondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, Sandrosarebbe tra i calciatori più richiesti sul mercato in vista della prossima estate. Oltre al calciomercato Juve, infatti, sulle sue tracce ci sarebbero anche Manchester City, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG.Tuttavia, ilnon vorrebbe lasciarlo andare via nella prossima stagione: la dirigenza dei Magpies si “arrenderebbe”diad un’offerta da almeno 80 milioni di euro.Leggi sunews24.com

Approfondimenti da altre fonti: Tonali Juve: aumenta la concorrenza per il centrocampista; Comuzzo, la Juventus c'è. Ma aumenta la concorrenza; Mercato Juve: aumenta la concorrenza per l'obiettivo; Gasperini Juve, aumenta la concorrenza: non solo la Roma; Lookman Juve: aumenta la concorrenza per l'attaccante.

Tonali-Juventus, spunta la concorrenza dalla Serie A: la big vuole riportarlo in Italia - Spunta la concorrenza dalla Serie A per Sandro Tonali: anche un'altra big vuole riportarlo in Italia. Le ultime. (spazioj.it)

Tonali Juve: aumenta la concorrenza per il centrocampista! Anche una big europea piomba sulle sue tracce, tutti i dettagli - Come riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona si sarebbe inserito per Sandro Tonali, accostato anche al calciomercato Juve come rinforzo per la prossima estate. Sarebbe stato Andrea Mancini, ... (juventusnews24.com)

Tonali-Juventus, spunta la concorrenza dalla Serie A: la big vuole riportarlo in Italia - Spunta la concorrenza dalla Serie A per Sandro Tonali: anche un’altra big vuole riportarlo in Italia. Sandro Tonali rappresenta il grande sogno per Cristiano Giuntoli in vista della sessione ... (informazione.it)