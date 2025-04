Tensione sul Baltico aerei russi sfiorano lo spazio Nato La Royal Air force decolla tre volte in tre giorni

Tensione nei cieli baltici. Per tre volte in tre giorni la Royal Air force, l'aviazione britannica, ha fatto decollare i suoi caccia per allontanare dallo spazio aereo Nato velivoli in uscita da Kaliningrad, l'exclave russa militarizzata, stretta tra Polonia e Lituania, e confinante a Ovest con il Mar Baltico. La notizia è stata riportata da diversi media inglesi. Le prime operazioni della RAF sono datate 15 aprile, quando i fighter Nato sono stati fatti decollare due volte: la prima per intercettare e identificare velivoli 'spia' Ilyushin Il-20M, mezzi da ricognizione di fabbricazione sovietica, e la seconda per intercettare due caccia biposto SU-30MKI, tutti in uscita da Kaliningrad. L'ultimo intervento risale allo scorso giovedì, 17 aprile: i Typhoon si sono alzati una terza volta in volo, in funzione di ricognizione e deterrenza, per la presenza di un altro velivolo poi identificato come un Ilyushin Il-20M, che ha lambito lo spazio aereo Nato sopra il Mar Baltico.

