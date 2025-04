Sul Sole 24 Ore la lettera autoassolutoria di Castellucci Autostrade L’indignazione dei parenti delle vittime del Morandi

Sul Sole 24 Ore pubblica una lunga lettera dell'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, condannato in via definitiva a 6 anni di carcere per la tragedia di Acqualonga ed imputato anche per il disastro del ponte Morandi. Una missiva che Castellucci ha scritto ai suoi familiari, subito dopo la sentenza definitiva. I parenti del manager hanno quindi inoltrato la lettera al quotidiano di Confindustria che ha deciso di pubblicarla interamente e senza filtri, suscitando reazioni indignate.Il 28 luglio del 2013 un bus precipitò dal viadotto di Acqualonga, in provincia di Avellino, sfondando la barriera autostradale dopo aver perso il controllo. Persero la vita 40 persone. Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni tiranti che collegavano la barriera in calcestruzzo alla piattaforma autostradale erano corrosi.

