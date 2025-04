Stop alle chiamate moleste dall’estero ecco cosa prevede il piano del governo e dell’Agcom contro lo spoofing

Leggi su Open.online

Che sia la volta buona? Dopo diversi tentativi falliti, l’Agcom e ilstanno per annunciare una serie di misure volte a contrastare lo «», la tecnica che si nasconde dietro a molte truffe e allo spam telefonico. A comunicare che ci sono novità in arrivo è Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, secondo cui «il passo che si sta per compiere è fondamentale» per fermare una volta per tutte lee indesiderate. A breve, Agcom «delibererà le specifiche tecniche con cui gli operatori telefonici dovranno obbligatoriamente filtrare, entro 6 mesi, lespam, camuffate da Cli(Calling Line Identification – Ndr) che ogni giorno rovinano la nostra quotidianità».Il meccanismo dietro lespamLa tecnologia «CLI», utilizzata da truffatori e spammer, permette di mascherare il vero numero spacciandosi per normali utenze cellulari anche quando in realtà non lo sono.